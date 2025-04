Fondo regionale di progettazione: proroga di sei mesi per i Comuni

Condividi

Ai Comuni siciliani sono stati concessi altri sei mesi per impegnare le risorse ricevute dal Fondo di progettazione della Regione. L’assessorato alle Infrastrutture ha prorogato il termine che sarebbe scaduto alla fine del mese di marzo, assecondando le richieste di numerosi enti locali. Il Fondo mira a potenziare la capacità progettuale degli enti locali, consentendo loro di accedere con maggiore facilità ai fondi nazionali ed europei destinati ad opere pubbliche e infrastrutture strategiche. Lo stanziamento ammonta a 40 milioni di euro. L’assessore al ramo, Alessandro Aricò, spiega: “I Comuni siciliani avranno tempo fino al 30 settembre per impegnare le risorse. Così potranno completare le procedure di affidamento in itinere e produrre ulteriori progetti per sbloccare altre risorse per interventi di qualità nei territori”.