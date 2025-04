Il femminicidio di Sara: arrestato nella notte un collega universitario

Condividi

E’ stato arrestato dai Carabinieri durante la notte colui che a Messina avrebbe ucciso una tirocinante in tecniche di laboratorio biomedico di 22 anni, Sara Campanella, originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, colpita da una coltellata che le ha reciso la giugulare in viale Gazzi, di fronte all’ingresso dello stadio. Subito soccorsa, Sara è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. Alcuni testimoni hanno raccontato di una lite verso le 17 di ieri tra la donna e un’altra persona, un uomo, un giovane che – secondo quanto trapelato – avrebbe avuto una relazione con la vittima. Uno studente ha raccontato di averlo poi visto scappare a piedi, di averlo inseguito ma di non essere riuscito a raggiungerlo. Sotto sequestro è anche il telefonino di Sara. Lei avrebbe mandato un messaggio vocale a un’amica confidandole la paura che “lui” la seguisse. “Lui”, arrestato, è un collega universitario coetaneo di lei.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)