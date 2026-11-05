Eventopoli, l’on. Pisano davanti al Gip: scena muta e memorie difensive

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È durato appena una ventina di minuti l’interrogatorio preventivo di Calogero Pisano, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari Michele Dubini nell’ambito dell’inchiesta “Eventopoli”.

Il parlamentare ha scelto di non rispondere alle domande del gip. Ad accompagnarlo in tribunale gli avvocati Silvio Salvatore Miceli e Mattia Filippo Caleca, che hanno depositato alcune memorie difensive per replicare alle contestazioni formulate dalla Procura.

L’interrogatorio, iniziato poco dopo le 10:40, si è concluso rapidamente. Alle 11 circa Pisano aveva già lasciato il palazzo di giustizia di via Mazzini.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Elettra Consoli, ruota attorno a un presunto sistema di irregolarità nella gestione dei finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni culturali e turistiche. Nel mirino degli investigatori ci sarebbero spettacoli mai realizzati, cachet gonfiati, rendicontazioni ritenute false e somme pubbliche che sarebbero state indebitamente incassate.

Tra gli eventi oggetto degli accertamenti figurano il Natale agrigentino, il Mandorlo in Fiore e diverse manifestazioni estive. Le ipotesi di reato contestate comprendono associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata, falso ideologico e finanziamento illecito alla campagna elettorale.

La Procura ha chiesto per Pisano la custodia cautelare in carcere, mentre per Antonino Insalaco, dirigente comunale, e Giuseppe Librizzi, dirigente dell’assessorato regionale al Turismo, sono state sollecitate misure interdittive.

Adesso la parola passa al gip, chiamato a valutare le richieste della Procura e le argomentazioni della difesa. Per l’eventuale esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti del parlamentare sarà necessaria l’autorizzazione della Camera dei deputati.

Le accuse restano, naturalmente, ipotesi investigative ancora da verificare nelle sedi giudiziarie.