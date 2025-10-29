Due atleti della G.S. Valle dei Templi in evidenza alla maratona di Venezia

Condividi

Gli atleti agrigentini del Gruppo Sportivo Valle dei Templi Pietro Cocchiara e Daniele di Trapani hanno corso la 39 edizione della Wizz Air Venicemarathon di domenica 26 ottobre 2025. La gara che ha registrato il record di 20.500 iscritti di cui una cospicua fetta proveniente dall’estero, è partita dalla Villa Pisani, nella Riviera del Brenta concludendosi a Venezia in un percorso unico al mondo, ricco di suggestione e caratterizzato dall’acqua alta a Piazza San Marco. Pietro Cocchiara, 54 anni alla sua 10° partecipazione in una maratona ha concluso la gara realizzando il tempo di 3 ore 28 minuti e 58 secondi, posizionandosi al 526 esimo posto nella classifica assoluta e al 64 esimo posto in quella di categoria. Daniele Di Trapani, 44 anni, alla sua 2° partecipazione in una maratona, ha concluso la maratona realizzando il record personale di 3 ore 21 minuti e 51 secondi, migliorandosi di ben 9 minuti rispetto alla maratona di Firenze dell’anno scorso, posizionandosi al 391 esimo posto nella classifica assoluta e al 64 esimo posto in quella di categoria.