Mucci (SGS) : “La scuola italiana ha ancora insegnanti straordinari e un programma tra i più ricchi d’Europa”

Sulla carta il programma scolastico italiano (soprattutto al liceo) rimane uno dei più ambiziosi e culturalmente ricchi d’Europa – scrive Mucci – 5 anni di storia e filosofia (in molti licei anche 4-5 ore settimanali), latino al liceo classico e scientifico (e greco al classico), letteratura italiana studiata in profondità cronologica per tutto il quinquennio, matematica e fisica a livelli spesso superiori alla media OCSE, storia dell’arte sistematica,almeno due lingue straniere. Nessun altro Paese europeo (tranne forse la Francia con le classes préparatoires e qualche Land tedesco) chiede una formazione così enciclopedica e umanistica a 360° a tutti gli studenti di un indirizzo “generale”.

Ci sono ancora insegnanti straordinari – continua Mucci – : persone coltissime, appassionate, spesso sottovalutate e sottopagate, che riescono a trasmettere amore per il sapere anche in classi difficili e con risorse scarse. Li incontri soprattutto nei licei storici delle grandi città e in alcuni istituti di provincia con tradizione forte. Sono quelli che fanno leggere Kant in terza, che portano la classe al museo di sabato, che correggono compiti fino a notte fonda.

Continua Mucci: “Il problema è che questo patrimonio sta lentamente erodendosi, e non per colpa del programma in sé, ma per una serie di fattori concreti: Classe docente che invecchia rapidamente (età media oltre i 50, in molte regioni oltre i 55) e ricambio lentissimo. Stipendi tra i più bassi d’Europa (un insegnante italiano alle prime armi guadagna circa la metà di uno tedesco o olandese a parità di ore). Demotivazione diffusa: Sottolineoin neretto burocrazia asfissiante, aggressioni verbali e talvolta fisiche, mancanza di autorità riconosciuta”.

Studenti che arrivano dalle medie con lacune gravi (soprattutto in italiano e matematica), rendendo quasi impossibile rispettare davvero il programma del liceo. Valutazione esterna (Invalsi, PISA) che mostra un declino costante negli ultimi 15 anni, soprattutto al Sud ma ormai anche in regioni un tempo eccellenti come Veneto e Friuli. Quindi sì che il programma è “tra i più ricchi d’Europa”, ma sempre meno scuole riescono a portarlo a termine con serietà. In sintesi – dichiara Mucci – il “modello italiano” (programma vasto + insegnanti molto preparati culturalmente + esame di Stato serio) ha retto miracolosamente fino ai primi anni 2000. Oggi sopravvive a macchia di leopardo: splendido in alcune eccellenze, deludente in troppe realtà medie. Gli insegnanti straordinari ci sono ancora, ma sono sempre più stanchi, soli e in minoranza conclude il sindacalista.