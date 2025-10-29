Licata, furto energia elettrica per circa 10.000 euro

Condividi

Visualizzazioni 161

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un licatese di 59 anni. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di furto aggravato di energia elettrica. Si sarebbe allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica dell’ottobre del 2020, consumando circa 60.000 Kwh, e procurando un danno all’Enel di almeno 10.000 euro.