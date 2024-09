Direttivo SGS : “sarà intitolata a Filippo Baio la sede di Favara”

Condividi

La sede di Favara del Sindacato Generale Scuola, sarà intitolata al compianto Filippo Baio, dirigente del SGS scuola scomparso il 22 settembre. Una scelta fortemente voluta dal direttivo regionale ”Così rendiamo onore ad un sindacalista stimato da tutti i lavoratori della scuola che ha portato un grande contributo al sindacato” dichiara il direttivo siciliano. “Una persona che sapeva ascoltare tutti, un sindacalista che non ha mai detto non posso”. Un sindacalista che ha sempre lottato con ostinazione a fianco dei precari della scuola, affinché trovassero con il lavoro la dignità. Per Filippo il lavoro non era necessario solo per l’economia, ma per la persona umana, per la sua dignità, per la sua cittadinanza e anche per l’inclusione sociale. Ed ancora: “Il lavoro riveste primaria importanza per la realizzazione della donna e dell’uomo e per lo sviluppo della società”. Rendiamo omaggio ad una persona, ad un amico, ad un fratello che con grande dignità e signorilità si è sempre posto in prima linea a tutela dei lavoratori della scuola, iscritti e non conclude Mucci.