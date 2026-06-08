Monopattini elettrici, scattano i controlli ad Agrigento: numerose sanzioni per casco e contrassegno mancanti

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Fine settimana di verifiche nel cuore della città per contrastare le violazioni legate all’utilizzo dei monopattini elettrici. Gli agenti della polizia locale hanno intensificato i controlli nell’area di Porta di Ponte, elevando diverse contravvenzioni nei confronti di conducenti che non rispettavano le nuove disposizioni introdotte dalla normativa nazionale.

Tra le infrazioni più frequenti riscontrate durante i controlli figurano la mancanza del contrassegno identificativo obbligatorio e l’assenza del casco protettivo, entrambi requisiti previsti dalle recenti regole sulla circolazione dei monopattini.

Le verifiche hanno interessato numerosi utenti che percorrevano le strade del centro senza adeguarsi agli obblighi stabiliti per incrementare la sicurezza di conducenti e pedoni. Per chi circola senza il contrassegno identificativo sono previste sanzioni amministrative che possono variare da 100 a 400 euro. Più contenute, ma comunque significative, le multe per il mancato utilizzo del casco, comprese tra 50 e 250 euro.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire il rispetto delle nuove norme e promuovere una mobilità urbana più sicura. Le autorità invitano tutti gli utilizzatori di monopattini elettrici a verificare la regolarità dei propri mezzi e a rispettare gli obblighi previsti dalla legge per evitare sanzioni e contribuire alla sicurezza sulle strade cittadine.