Diego Granata è il nuovo coordinatore del circolo Vittoria Giunti del Partito Democratico di Agrigento, nominato per acclamazione durante l’assemblea degli iscritti del 22 ottobre. L’incontro, a cui hanno partecipato anche assessori e consiglieri comunali del partito, è stato l’occasione per discutere della situazione politica cittadina e delle prospettive dell’amministrazione comunale. L’assemblea ha inoltre avviato il percorso organizzativo in prossimità del congresso cittadino, per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti. Granata coordinerà le attività politiche e organizzative del circolo nella fase che precede il rinnovo degli organismi e la definizione delle prossime iniziative sul territorio.
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