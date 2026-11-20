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Quattro persone sono finite sotto inchiesta per l’incendio divampato nella villa comunale di Camastra durante i festeggiamenti in onore di San Biagio, lo scorso 4 settembre. La Procura della Repubblica di Agrigento ha notificato agli interessati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ipotizzando il reato di delitto colposo contro la pubblica incolumità.

Nel registro degli indagati figurano M.M., 38 anni, di Camastra, titolare della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico; S.B., 44 anni, anche lui di Camastra, preposto dell’azienda; G.G., 40 anni, di Lucca Sicula, che svolgeva il ruolo di fochino, occupandosi materialmente dell’accensione dei fuochi, e V.L., 54 anni, di Licata, con mansioni di supporto logistico alla preparazione dello spettacolo.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i quattro avrebbero dato corso all’accensione di fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 senza avere preventivamente provveduto alla pulizia e alla bonifica dell’area interessata, né adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi.

In particolare, alcuni residui incandescenti dei fuochi sarebbero entrati in contatto con sterpaglie, arbusti e vegetazione secca, innescando le fiamme all’interno della villa comunale. Il rogo si sarebbe rapidamente esteso verso il versante occidentale e lungo la carreggiata di corso Vincenzo Di Caro, distruggendo alberi e siepi.

L’incendio provocò anche una densa colonna di fumo nero, rendendo necessario lo sgombero immediato delle persone presenti per assistere ai festeggiamenti. Una situazione di pericolo che richiese l’allontanamento della folla per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Elettra Consoli. I quattro indagati, assistiti dall’avvocato Vito Cangemi, hanno adesso venti giorni di tempo per depositare memorie difensive, produrre documenti oppure chiedere di essere interrogati.