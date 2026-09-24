Caro carburanti, gli agricoltori pronti a bloccare la Palermo-Agrigento

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La protesta potrebbe scattare lunedì 28 settembre. L’associazione Agrisat annuncia una mobilitazione con i trattori sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all’altezza di Bolognetta, se dalle istituzioni regionali non arriveranno risposte sulle richieste avanzate nelle scorse settimane.

A rendere nota la decisione è Franco Calderone, presidente di Agrisat, che denuncia quello che definisce un «silenzio devastante della politica» davanti all’aumento dei costi dei carburanti e alle difficoltà che stanno interessando diversi comparti dell’agricoltura siciliana.

Nel mirino dell’associazione ci sono in particolare le difficoltà del settore cerealicolo, vitivinicolo, oleario e ortofrutticolo, una crisi che, secondo Agrisat, non riguarda soltanto gli operatori agricoli ma rischia di avere ripercussioni anche sulle famiglie e sui consumatori.

«Siamo pronti a un’azione di forza – afferma Calderone – perché abbiamo chiesto di essere convocati dall’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e dal presidente della Regione Renato Schifani, ma siamo rimasti inascoltati».

Da qui l’annuncio della protesta: se non arriveranno risposte, lunedì alcuni agricoltori raggiungeranno Bolognetta con i propri trattori per interrompere la circolazione sulla Palermo-Agrigento.

Agrisat parla di una mobilitazione per richiamare l’attenzione della Regione sulla situazione del comparto agricolo e, più in generale, sull’impatto che il caro carburanti sta avendo sull’intera filiera.