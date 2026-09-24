Canicattì, arriva al pronto soccorso con un coltello nascosto nei pantaloni: denunciato 29enne

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Si sarebbe presentato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì in evidente stato di agitazione, con un coltello da cucina nascosto nei pantaloni. A far scattare l’intervento della polizia è stata una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Gli agenti del commissariato di Canicattì, arrivati in ospedale, hanno individuato il giovane e proceduto alla perquisizione personale. Durante il controllo è stato trovato il coltello che il 29enne aveva occultato addosso.

Secondo quanto riferito agli investigatori, il coltello sarebbe stato utilizzato poco prima per minacciare il nuovo compagno dell’ex fidanzata. L’episodio, fortunatamente, non avrebbe provocato feriti.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato in stato di libertà.