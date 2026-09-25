Agrigento, il caso “auto sprofondata” in Tribunale

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Sarà un giudice a riscontrare eventuali responsabilità per l’automobile sprofondata in strada, innanzi alla stazione centrale, durante il nubifragio che ha investito Agrigento sabato scorso. Il conducente, un sessantenne, ha avviato un’azione legale contro il Comune e contro l’impresa che ha eseguito i lavori di scavo e ripristino del manto stradale, affinchè siano verificate le condizioni di sicurezza del tratto. Secondo l’automobilista, l’area avrebbe dovuto essere transennata e segnalata.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)