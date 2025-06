Canicattì, sventata probabile truffa

Condividi

A Canicattì una donna di 30 anni è stata molto verosimilmente bersaglio di una tentata truffa. In via San Biagio, in un condominio, due persone hanno bussato ad un appartamento presentandosi come poliziotti. E per dimostrarlo hanno anche mostrato un distintivo attraverso lo spioncino. Lei ha iniziato a urlare, inducendo alla fuga i due, a bordo di una Fiat Grande Punto posteggiata appena fuori l’ingresso della palazzina. Poi la donna ha telefonato al 112. Indagini sono in corso.