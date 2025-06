Agrigento, aggressione in via Garibaldi, denunciato

Condividi

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno denunciato a piede libero alla Procura un immigrato dal Mali di 35 anni. All’autorità giudiziaria risponderà di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In via Garibaldi l’africano, forse al culmine di un alterco, ha aggredito una coppia di agrigentini, titolari di un’agenzia di onoranze funebri. E quando sono intervenuti i poliziotti, gli si è scagliato contro. Marito e moglie sono stati soccorsi in ospedale, al “San Giovanni di Dio”. Pochi giorni di prognosi.