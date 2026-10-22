Canicattì, sabotate 5 autobotti di carburante a due passi dalla protesta sul caro-gasolio

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Tagliate le valvole di 29 pneumatici a una ditta di Raffadali in contrada Cannemasche. Mezzi bloccati: indaga la Polizia di Stato.

CANICATTÌ – Notte di tensione a Canicattì, dove un blitz mirato ha colpito il settore del trasporto carburanti proprio nei pressi del presidio permanente di agricoltori e autotrasportatori in protesta contro il caro-gasolio.

Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti si sono introdotti nel piazzale di un’azienda di Raffadali, in contrada Cannemasche. Nessun furto: l’obiettivo era unicamente il sabotaggio. Con lame affilate, gli autori dell’incursione hanno tagliato le valvole delle ruote di cinque tir, lasciando ben 29 pneumatici a terra e bloccando completamente i veicoli adibiti al trasporto di benzina e diesel.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Canicattì per i rilievi. Gli investigatori stanno ora esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.