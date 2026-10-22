A Porto Empedocle ritorna l’ Amerigo Vespucci. La richiesta del sindaco Martello è stata accolta

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L’ Amerigo Vespucci torna a Porto Empedocle. La notizia l’ ha comunicata il sindaco, Calogero Martello, che da settimane ha lavorato affinché la splendida nave potesse ritornare nel porto empedoclino. La conferma, al Comune, è arrivata proprio questa mattina. L’ Amerigo Vespucci approderà al porto di Porto Empedocle il 28 ottobre e sosterà fino al 30 ottobre. Come al solito la si potrà visitare. È l’ unica tappa siciliana, pertanto, sarà predisposto un imponente servizio d’ordine considerato il fatto che nel corso dell’ ultima visita proprio a Porto Empedocle i visitatori sono stati oltre 18mila in appena 2 giorni.