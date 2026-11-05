Autobus travolge una donna di 65 anni che muore sotto il mezzo

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Dramma a Palermo, dove una donna di 65 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un autobus mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato in via Marinuzzi, nei pressi della stazione centrale.

La vittima è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per estrarre il corpo da sotto l’autobus.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nell’accertamento di eventuali responsabilità.

Presenti anche i tecnici dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino.

Una tragedia che riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni nelle strade cittadine.