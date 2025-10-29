Assessore Principato. “Terzo trimestre edilizia pubblica e privata, introiti per 350 mila euro”

Condividi

«Anche nel terzo trimestre 2025 l’edilizia agrigentina conferma la sua vitalità.Nei mesi estivi, tra luglio e settembre, il Comune ha incassato complessivamente € 354.709,79 tra permessi di costruire (€ 242.766,32) e sanatorie edilizie (€ 111.943,47). Numeri che, pur in una fase di generale rallentamento del mercato, attestano la solidità del comparto e la fiducia di cittadini e professionisti verso il percorso di legalità e semplificazione amministrativa intrapreso in questi anni.

Dal 2020 ad oggi il Programma Sanatoria ha consentito la regolarizzazione di centinaia di immobili, recuperando oltre 4,7 milioni di euro e restituendo certezza urbanistica e valore al patrimonio edilizio della città. Parallelamente, il settore dei permessi di costruire ha generato dal 2020 più di 5,3 milioni di euro, a conferma di una crescita strutturale che premia la programmazione e l’efficienza del lavoro svolto dagli uffici comunali.

Dietro questi risultati ci sono persone: tecnici, funzionari e operatori che ogni giorno assicurano tempi certi, risposte chiare e trasparenza nei procedimenti. A loro va il mio sincero ringraziamento, perché è grazie al loro impegno se il nostro Comune è oggi un punto di riferimento regionale nella gestione delle pratiche edilizie.

Il nostro obiettivo resta quello di favorire un’edilizia di qualità, sicura, sostenibile e rispettosa del territorio, accompagnando cittadini e imprese in un percorso di legalità, fiducia e sviluppo urbano condiviso.»