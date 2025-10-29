“Strade extraurbane e agricoltura”: finanziamenti anche nell’Agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 122

L’Esa, l’Ente di sviluppo agricolo, ha pubblicato l’elenco dei progetti esecutivi e finanziati presentati dalle amministrazioni comunale per la ristrutturazione delle strade extraurbane a servizio delle attività agricole. A copertura vi sono 5 milioni di euro. In provincia di Agrigento sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni di Alessandria della Rocca e Favara. L’assessore regionale alle Politiche agricole, Luca Sammartino, sottolinea: “Si tratta di un’iniezione di risorse per riammodernare la rete viaria siciliana di collegamento alle attività agricole, che dimostra l’attenzione del governo Schifani per il comparto agricoltura”.