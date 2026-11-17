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La nota denuncia il mancato recupero del patrimonio verde cittadino, a partire dal Parco di Giufà, e contesta diverse irregolarità nell’avviso per l’affidamento delle aree pubbliche. Nel mirino anche la tempistica della pubblicazione, arrivata a ridosso della campagna elettorale.

Quattro anni per dare attuazione a un regolamento comunale e, alla fine, un avviso pubblico che, secondo i consiglieri firmatari della denuncia, presenta errori, omissioni e difformità rispetto alle disposizioni approvate dal Consiglio comunale. Si accende lo scontro politico sulla gestione delle aree verdi pubbliche di Favara, dopo la pubblicazione del bando per la concessione e la gestione di ville, parchi e giardini.

Al centro della polemica c’è il regolamento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale l’11 ottobre 2022. Un provvedimento che avrebbe dovuto consentire il coinvolgimento di associazioni, società sportive e soggetti del terzo settore nella cura e nella valorizzazione degli spazi pubblici. Secondo i firmatari della nota, però, per quattro anni non sarebbe stato fatto nulla, mentre diverse strutture sono progressivamente finite nel degrado.

Il caso più emblematico sarebbe quello del Parco di Giufà, che da struttura destinata ad attività sportive e ricreative si sarebbe trasformato, secondo la denuncia, in un’area danneggiata, vandalizzata e ormai inagibile.

Ma le contestazioni riguardano anche il contenuto dell’avviso. I consiglieri evidenziano cinque criticità: l’esclusione di numerose ville e giardini rispetto alla previsione originaria del regolamento; un riferimento errato alla data della deliberazione consiliare; la mancata indicazione dei canoni per ciascuna area; una durata delle concessioni fissata indistintamente in tre anni, senza considerare le diverse previsioni regolamentari; e l’omessa indicazione delle agevolazioni previste per le aree prive di rilevanza imprenditoriale.

Viene inoltre contestata l’assenza, nell’avviso, dei riferimenti agli atti amministrativi che avrebbero disposto e autorizzato la procedura.

Nel mirino finiscono direttamente il sindaco e l’assessore Laura Mossuto. Quest’ultima avrebbe spiegato che, dopo un’attenta valutazione, sono state individuate alcune strutture da inserire nell’iniziativa: Parco Ambrosini, Parco di Giufà e Villa Stefano Pompeo, mentre per Villa Giovanni Paolo II sarebbe ancora in corso una valutazione.

Una scelta che i firmatari giudicano in contrasto con lo spirito del regolamento votato all’unanimità dall’aula consiliare.

Non manca una stoccata sulla tempistica: dopo anni di sollecitazioni e richieste da parte dell’opposizione, la pubblicazione dell’avviso arriva proprio in prossimità della campagna elettorale. Da qui il sospetto, espresso nella nota, che l’iniziativa possa rispondere più a esigenze di propaganda che a una concreta programmazione amministrativa.

La conclusione è un attacco politico all’amministrazione Palumbo. I firmatari ricordano che il mandato del sindaco sarebbe ormai formalmente concluso, pur essendo prolungato per effetto della proroga legata alla calendarizzazione elettorale durante l’emergenza Covid, e chiedono alla Giunta di limitarsi all’ordinaria amministrazione, evitando iniziative che definiscono elettoralistiche.

Il messaggio finale è netto: le aree verdi pubbliche non possono essere oggetto di annunci e promesse a ridosso delle elezioni, ma richiedono programmazione, trasparenza e rispetto delle regole.