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Doppio provvedimento del gip di Palermo dopo le condanne nel processo alle cosche di Villaseta e Porto Empedocle. Alessandro Mandracchia, 51 anni, condannato a 6 anni e 4 mesi, lascia il carcere e sconterà la misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, lontano dall’Agrigentino. Torna libero anche Calogero Prinzivalli, 43 anni, accusato di avere esploso alcuni colpi contro un cartello stradale per testare una pistola clandestina.

Mandracchia, operatore ecologico, era stato arrestato nel dicembre 2024. Nelle campagne di contrada Fondacazzo i carabinieri avevano scoperto un arsenale nascosto in due bidoni: pistole, una mitragliatrice, munizioni e una granata.

Il giudice ha accolto le richieste del difensore nonostante il parere contrario della Procura. Per Mandracchia è stato disposto il trasferimento nell’abitazione della sorella, in provincia di Varese. Prima, però, dovranno essere verificati l’idoneità della casa e il funzionamento del braccialetto elettronico. Fino al completamento delle verifiche resterà detenuto.