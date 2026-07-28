Caos, 16enne travolta dalle onde salvata da un bagnino

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Ad Agrigento apprensione alla spiaggia del Caos dove una ragazza di 16 anni in vacanza con la famiglia ha rischiato di annegare trascinata dalle correnti. Il padre ha tentato invano di raggiungerla. L’ha invece salvata un bagnino della cooperativa Ulisse, Giuseppe Filippazzo, che prima ha trattenuto il padre sulla spiaggia e poi si è tuffato in acqua, riuscendo a riportare a riva la sedicenne. Sia il padre, colto da un malore, sia la figlia sono stati condotti in ospedale per accertamenti sanitari.