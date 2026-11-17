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Colpo in contrada Agnellaro, dove ignoti hanno preso di mira un impianto fotovoltaico in fase di realizzazione, appartenente a una società energetica.

Dopo aver tagliato la recinzione, i ladri sono riusciti a introdursi nell’area e a rubare i cavi elettrici da due cabine. Il bottino e i danni provocati ammontano, secondo una prima stima, a circa 40 mila euro.

A presentare denuncia è stato il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, nella qualità di legale rappresentante della società. Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati a individuare i responsabili.