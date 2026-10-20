Agrigento, violenta lite tra marito e moglie: la figlia di 12 anni chiama il 112 e scongiura il peggio

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Momenti di paura in un appartamento alla periferia della città. La discussione tra i genitori è degenerata in uno scontro fisico, ma la prontezza della bambina ha permesso l’intervento delle forze dell’ordine.

Una lite familiare rischiava di trasformarsi in qualcosa di ben più grave, ma a evitare il peggio è stata una bambina di appena 12 anni. È successo in un appartamento alla periferia di Agrigento, dove una coppia di coniugi quarantenni è stata protagonista di una discussione particolarmente accesa, degenerata anche in uno scontro fisico.

La situazione ha spaventato la figlia della coppia, che ha compreso il pericolo e ha deciso di chiedere aiuto. Senza perdere tempo, la dodicenne ha chiamato il numero unico di emergenza 112, consentendo alle forze dell’ordine di raggiungere rapidamente l’abitazione.

Gli agenti, arrivati sul posto dopo la segnalazione, sono riusciti a riportare la calma e a scongiurare ulteriori conseguenze.

La vicenda, secondo quanto emerso, non ha determinato provvedimenti immediati sul piano giudiziario, non essendo stati riscontrati i presupposti per adottarli. Resta comunque la possibilità per i coniugi di presentare querela.

A colpire è soprattutto il gesto della bambina: in una situazione di paura e tensione, ha trovato la lucidità necessaria per chiedere aiuto. Una telefonata che ha permesso di interrompere una lite degenerata e che, soprattutto, ha evitato che la situazione potesse precipitare ulteriormente.