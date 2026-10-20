Scooter contro il marciapiede: muore a 17 anni, gravissima una ragazza di 14

Condividi

Visualizzazioni 126

Drammatico incidente sul lungomare Dante Alighieri, dove un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita e una ragazza di 14 anni è rimasta gravemente ferita. La giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Trapani. I due minorenni viaggiavano a bordo di uno scooter 125 in direzione di Erice quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro il marciapiede.

L’impatto è stato devastante. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso i due ragazzi e li hanno trasportati all’ospedale Sant’Antonio Abate. Per il diciassettenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La quattordicenne, invece, ha riportato gravi lesioni e ha avuto bisogno di un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.