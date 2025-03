Agrigento, il Comitato per l’aeroporto ha incontrato il prefetto Caccamo

Condividi

Il Direttivo del Comitato civico infrastrutture e aeroporto della fascia centro meridionale della Sicilia, presieduto da Angelo Principato, ha incontrato il neo prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, al quale, dopo avere augurato un ottimo e proficuo lavoro, sono stati esposti i compiti, gli obiettivi e le trattazioni sostenute finora dal Comitato. In particolare è stata posta attenzione sul progetto di costruzione di un aeroporto nella fascia centro meridionale della Sicilia, ritenuto dal Comitato una infrastruttura di svolta storica per il superamento della marginalità geografica della zona e per il rilancio turistico e della mobilità in genere. Il prefetto Caccamo, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, ha assicurato il proprio autorevole interessamento circa l’iter istruttorio.