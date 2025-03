Comunicazione diretta streaming eventi principali del 77 Mandorlo in Fiore

Condividi

Nell’ambito della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, i principali eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook “Mandorlo in Fiore Agrigento”

Di seguito il calendario degli eventi trasmessi:

• Martedì 11 marzo – Accensione del Tripode dell’Amicizia

• Venerdì 14 marzo – Fiaccolata dell’Amicizia (ore 17:00)

• Domenica 16 marzo – Tempio d’Oro (ore 14:00)

Nel primo pomeriggio di oggi sarà inviato il link con la stringa di trasmissione dell’Accensione del Tripode dell’Amicizia, che si svolgerà presso il Tempio della Concordia alle 17:30.