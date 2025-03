Sequestrati beni per oltre 9 milioni di euro all’autista di Messina Denaro

Condividi

La Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura che ha coordinato le indagini, ha sequestrato beni per oltre 3 milioni di euro, come disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, a Giovanni Luppino, imprenditore agricolo e autista di Matteo Messina Denaro, arrestato con il boss il 16 gennaio del 2023 alla clinica La Maddalena a Palermo, già condannato in primo grado a 9 anni e 2 mesi di reclusione. Dall’inchiesta sono emersi flussi di denaro ritenuti strumentali alla protezione della latitanza di Messina Denaro. Sotto sequestro dunque due società nel settore della coltivazione, lavorazione e conservazione di frutti oleosi, frutta e ortaggi, a Campobello di Mazara, sette appartamenti e terreni tra Campobello di Mazara e Castelvetrano, tre rapporti bancari e un’automobile.