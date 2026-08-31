Teatro Pirandello, dopo le dimissioni arriva il nuovo Cda: quattro professionisti per rilanciare la Fondazione

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Si apre una nuova fase per la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Dopo l’uscita anticipata del precedente Consiglio di amministrazione, il sindaco Michele Sodano ha ufficializzato la nuova squadra chiamata a guidare l’ente nei prossimi mesi.

A comporre il nuovo Cda saranno Osvaldo Lo Iacono, Silvia Giambrone, Giuseppe Innocenti e Maricetta Lombardo. Quattro figure provenienti da ambiti professionali differenti, ma con esperienze significative nel campo della musica, dell’arte, del teatro e della cultura. La nomina arriva dopo le dimissioni presentate dall’intero precedente Consiglio, che aveva deciso di interrompere il proprio percorso quando mancavano circa tre mesi alla scadenza naturale dell’incarico. Una decisione maturata al termine di settimane nelle quali il dialogo con la nuova amministrazione comunale sarebbe progressivamente venuto meno.

Il Comune ha scelto di non lasciare a lungo scoperto il vertice della Fondazione e ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti. Durante la presentazione nel foyer del Teatro Pirandello, Sodano ha illustrato i curricula dei professionisti individuati, evidenziandone competenze ed esperienze.

Una delle caratteristiche sottolineate dal sindaco riguarda l’assenza di compensi. Tutti i componenti del nuovo Cda, infatti, accetteranno l’incarico a titolo gratuito. La scelta, secondo Sodano, nasce dalla volontà di coinvolgere personalità che finora non avevano avuto un ruolo diretto nelle istituzioni e che possono mettere a disposizione della città il proprio bagaglio professionale.

Tra i nuovi amministratori figura Osvaldo Lo Iacono, musicista, compositore, chitarrista e insegnante. Ha alle spalle una lunga attività artistica e numerose collaborazioni con importanti nomi della musica italiana e internazionale. Fa inoltre parte dell’Orchestra Jazz Siciliana e svolge da anni attività di formazione musicale.

Nel nuovo Cda entra anche Silvia Giambrone, artista affermata nel panorama dell’arte contemporanea. La sua produzione ha ottenuto attenzione in Italia e all’estero ed è stata presentata in importanti spazi espositivi. Il suo percorso artistico si caratterizza per la sperimentazione e per l’utilizzo di linguaggi differenti.

Giuseppe Innocenti, nato ad Agrigento nel 1985, ha invece sviluppato il proprio percorso tra comunicazione e teatro. Dopo gli studi a Milano si è trasferito a Roma, dove ha approfondito la formazione teatrale e iniziato la carriera professionale. Nel corso degli anni ha lavorato con diversi registi e realtà della scena italiana.

Il quarto nome è quello di Maricetta Lombardo, professionista legata al mondo del cinema e della cultura, che negli ultimi anni ha ricevuto importanti riconoscimenti per la propria attività. Non era presente alla conferenza di presentazione.

Il nuovo Consiglio si insedia dunque in un momento particolarmente delicato. La Fondazione dovrà assicurare continuità alle proprie attività e, soprattutto, affrontare le questioni lasciate aperte dal precedente Cda. La sostituzione dell’intero organismo in prossimità della scadenza naturale del mandato segna inevitabilmente una discontinuità. L’amministrazione comunale punta ora su competenze e professionalità nuove, con l’obiettivo di imprimere una direzione diversa alla gestione della Fondazione.

Il banco di prova sarà però il lavoro dei prossimi mesi. Sarà il nuovo Cda a dover dimostrare sul campo se la scelta di affidarsi a queste professionalità riuscirà a trasformarsi in un effettivo rilancio del Teatro Pirandello e della sua attività culturale.

Questo giornale, finalmente, è stato invitato per la prima volta ad una iniziativa dell’amministrazione Sodano. Oggi il sindaco ha tenuto una conferenza stampa per annunciare il nuovo organigramma del CdA del Teatro Pirandello. Noi c’eravamo e stiamo svolgendo il nostro lavoro.