Ravanusa, notte movimentata in piazza: lite tra giovani finisce a pugni

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Serata movimentata nel centro di Ravanusa, dove una discussione tra alcuni ragazzi è sfociata in un violento confronto. L’episodio è avvenuto nelle scorse notti nei pressi di piazza 1 Maggio, dove diversi passanti hanno assistito alla scena.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero almeno quattro i giovani ad aver preso parte alla lite. Non è ancora stato possibile stabilire con certezza quale sia stata la causa che ha fatto degenerare la situazione. Dopo un acceso scambio di parole, la discussione sarebbe rapidamente culminata in una colluttazione, con calci, pugni e schiaffi.

La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo la segnalazione di alcuni presenti. Una pattuglia dei carabinieri ha raggiunto la piazza, ma i protagonisti si erano già allontanati prima dell’arrivo dei militari.

Sono ora in corso gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto e risalire all’identità dei giovani coinvolti. Gli investigatori potrebbero acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, che potrebbero fornire indicazioni preziose sulla dinamica della rissa e sui partecipanti.