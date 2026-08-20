Schianto contro un tir: muore una 40enne, feriti marito e figli

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È finita in tragedia una mattinata segnata da un grave incidente stradale a Vittoria, nel Ragusano. Teresa Floriddia, 40 anni, ha perso la vita nello scontro avvenuto in contrada Fanello, nella zona del mercato ortofrutticolo.

La donna si trovava in auto insieme al marito e ai figli quando, per cause ancora da chiarire, la vettura è entrata in collisione con un mezzo pesante. L’impatto non ha lasciato scampo alla quarantenne. Anche gli altri componenti della famiglia sono rimasti feriti, ma le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolari preoccupazioni.

Nella stessa giornata si sono registrati altri due incidenti nel territorio della provincia di Ragusa.

In serata, lungo la strada che collega Comiso a Santa Croce Camerina, un’automobile e un trattore si sono scontrati. I due conducenti sono rimasti feriti. Particolarmente delicate le condizioni dell’automobilista, per il quale i medici hanno disposto la prognosi riservata.

Grave anche l’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba sulla Modica-Pozzallo. Un’auto, per motivi ancora da accertare, è finita contro un muretto a secco. Il conducente ha riportato lesioni serie ed è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica.

Sui tre episodi sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire le circostanze che hanno portato ai diversi schianti.