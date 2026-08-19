Favara, 65enne trovato morto in casa: si ipotizza un malore improvviso

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Un uomo di 65 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Sottotenente Bosco, a Favara. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, facendo scattare l’intervento dei soccorritori.

Quando il personale del 118 è arrivato nell’appartamento, per il 65enne non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti, insieme al medico legale. I primi riscontri effettuati sul corpo non avrebbero evidenziato lesioni o altri elementi riconducibili a un’azione violenta.

L’ipotesi prevalente è dunque quella di un decesso provocato da un improvviso problema di salute. Il pubblico ministero, dopo gli accertamenti e l’ispezione cadaverica, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Restano il dolore e lo sgomento per una morte improvvisa che ha colpito la comunità favarese.