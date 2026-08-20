Porto Empedocle, prima sparisce il gommone e poi l’auto prende fuoco: accertamenti sul caso

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Un furto e, pochi giorni dopo, un incendio che ha danneggiato la sua automobile. È la sequenza di episodi che ha coinvolto un commerciante di Porto Empedocle e sulla quale adesso stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri.

Nei giorni scorsi l’uomo aveva denunciato la scomparsa di un gommone, sottratto mentre si trovava nello specchio d’acqua vicino alla Torre di Carlo V, nell’area portuale della cittadina empedoclina.

La scorsa notte, invece, è scattato l’allarme per un incendio che ha interessato la sua vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre sono stati avviati gli accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un possibile atto volontario, ma al momento non vi sarebbero certezze sulla natura del rogo.

La coincidenza temporale tra il furto del natante e l’incendio dell’auto ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli investigatori. Gli inquirenti stanno quindi verificando se i due episodi possano essere legati da un unico filo conduttore oppure se si tratti semplicemente di fatti distinti.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona, elementi che potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Nessuna pista viene al momento esclusa.