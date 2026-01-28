Raffadali tende la mano a Niscemi: l’iniziativa solidale del sindaco Silvio Cuffaro

Condividi

In un momento di grande difficoltà per la comunità di Niscemi, colpita da un evento improvviso che ha lasciato molte famiglie senza un tetto, arriva un forte segnale di solidarietà da Raffadali. Il sindaco Silvio Cuffaro ha lanciato un appello sentito e concreto alla cittadinanza, invitando chi ne ha la possibilità a offrire ospitalità temporanea a chi ha perso tutto nel giro di poche ore.

Un gesto semplice, ma dal valore umano enorme: garantire un alloggio significa restituire dignità, sicurezza e un minimo di serenità a persone che stanno vivendo uno dei momenti più difficili della loro vita. L’iniziativa, coordinata dal Comune di Raffadali in collaborazione con le autorità competenti, punta a organizzare l’accoglienza in modo efficace e responsabile, mettendo in rete istituzioni e cittadini.

«Raffadali ha sempre dimostrato di essere una comunità generosa e unita», ha sottolineato il sindaco Cuffaro nel suo messaggio. Parole che richiamano un forte senso civico e che trovano riscontro nella storia del territorio, spesso protagonista di azioni solidali nei momenti di emergenza.

I cittadini che desiderano aderire all’iniziativa possono contattare il Comune di Raffadali presso gli uffici comunali o attraverso i canali ufficiali dell’Ente, così da permettere una gestione ordinata e sicura dell’accoglienza.

In tempi in cui le difficoltà rischiano di dividere, Raffadali sceglie invece di unire, trasformando l’emergenza altrui in un’occasione per dimostrare umanità, responsabilità e vicinanza.