“Zen”: ancora colpi d’arma da fuoco contro la chiesa

A Palermo nel quartiere Zen ancora colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro la chiesa di San Filippo Neri, in via Fausto Coppi. Alcuni proiettili hanno raggiunto l’interno dell’edificio, conficcandosi nei muri e provocando danni al quadro elettrico. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica per i rilievi investigativi. Nessun ferito. Lo scorso 26 dicembre la stessa chiesa è stata bersaglio di altri spari. Indagini sono in corso.