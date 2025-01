Raccolta differenziata, come cambia in occasione della visita del Presidente Mattarella

Condividi

Visita del Presidente Mattarella. Modifiche agli orari per la raccolta rifiuti per la giornata di sabato 18 gennaio nelle zone del centro urbano

La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sabato prossimo ad Agrigento, comporterà alcune modifiche al servizio di raccolta differenziata in città.

A seguito dell’ordinanza del Comune che prevede la chiusura al traffico veicolare nella giornata di sabato 18 gennaio nel centro città dalle 9 del mattino fino a cessata esigenza e dovendo garantire il servizio di raccolta rifiuti ai cittadini, si rende necessario effettuare la raccolta dei rifiuti a partire dalle 4 alle 8 del mattino e non oltre.

Le utenze domestiche e le utenze non domestiche (quali attività commerciali di ogni tipologia) dovranno esporre i rifiuti dalle ore 20 di venerdì e non oltre le 4 del mattino e dovranno provvedere al ritiro dei propri mastelli/carrellati entro le 8:30 di sabato 18.

L’ordinanza comunale è rivolta ai cittadini di zona Duomo, Piazza Don Minzoni e strade del centro storico a valle della via Duomo; zona San Girolamo, via Matteotti, via Bac Bac, via Amendola, Piazza San Giuseppe, via Teatro e via Orfane comprensive di tutte le strade limitrofe; zona Piazza Pirandello, Piazza Sinatra, via Atenea, via Pirandello, via San Francesco, via Santo Spirito, via Porcello e vie limitrofe; zona via Garibaldi – Addolorata, via San Giacomo, via Nenni e vie limitrofe; zona via Empedocle, Piazza Ravanusella e strade a Nord della medesima piazza, via delle Torri, via Pino d’Agrigento, Salita Lauria; zona Piazza Marconi, via Acrone e scalinate in prossimità a via Acrone; zona via Crispi, via Europa, via Sturzo, via Fazello e traverse in prossimità della via Crispi; zona Campo Sportivo, via Toniolo, via Esseneto, via Callicratide; zona via Manzoni, strade a valle via Manzoni: via Caruso Lanza, via Solferino, via degli Svevi; zona IACP, via Graceffo, via San Leonardo, via Gaglio e strade limitrofe; zona via Petrarca, via dei Normanni, via Passeggiata Archeologica e strade limitrofe; zona Piazzale Ugo La Malfa e Bonamorone, via Demetra; zona Viale della Vittoria, Salita Coniglio, Piazza Cavour, via del Piave, via Roma, Piazza Vittorio Emanuele (altezza Posta Centrale), Piazza Aldo Moro

L’orario di raccolta dei rifiuti rimarrà invariata nei quartieri di Fontanelle, Monserrato, Giardina Gallotti, Montaperto, Villaggio Mosè, San Leone, Villaseta, Zingarello, Cannatello, Villaggio Peruzzo, San Michele e San Giusippuzzu che verrà regolarmente espletata dalle 6 alle 12.