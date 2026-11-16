Pestaggio durante la sagra di Raffadali, il Tar conferma il Daspo a un minorenne

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Il giovane era accusato di aver partecipato all’aggressione di un coetaneo colpito con calci, pugni e un casco. Respinto il ricorso dei genitori: confermato il divieto per tre anni.

Resta valido il Daspo urbano di tre anni disposto dal Questore di Agrigento nei confronti di un minorenne coinvolto nel pestaggio di un coetaneo durante la sagra di Raffadali. Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato dai genitori, confermando il provvedimento che vieta al ragazzo di frequentare e sostare nei pressi di un bar di piazza Progresso, dalle 18 alle 6.

I fatti risalgono alla mezzanotte del 28 luglio 2025. I carabinieri intervennero dopo una violenta aggressione, trovando la vittima con il volto tumefatto e ferite alle gambe. Secondo le indagini, il giovane sarebbe stato picchiato da un gruppo di almeno cinque persone, tra cui quattro minorenni, anche con l’utilizzo di un casco da motociclista.

La difesa aveva sostenuto che il ragazzo fosse estraneo al pestaggio e contestato la durata del divieto, ritenuta eccessiva perché incensurato.

Il Tar ha però giudicato attendibili gli elementi raccolti, tra cui la denuncia della vittima, le immagini delle telecamere e le testimonianze. In particolare, il minorenne sarebbe stato presente in piazza Progresso e avrebbe sferrato un pugno all’occhio sinistro della vittima, già ferita durante una precedente aggressione.

I giudici hanno inoltre ritenuto proporzionata la durata triennale del provvedimento, considerata la gravità dei fatti e le lesioni riportate dal giovane. Il Daspo resta dunque confermato.