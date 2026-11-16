Furti d’acqua tra Licata e Palma, ruspe in azione per scovare gli allacci abusivi

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Operazione dei carabinieri nelle campagne lungo la statale 115, su delega della Procura di Agrigento. Un escavatore sta scavando nei pressi delle serre per individuare e rimuovere collegamenti illegali alla rete idrica pubblica.

È scattata dalla tarda mattinata una vasta operazione di controllo nelle campagne tra Licata e Palma di Montechiaro, finalizzata a individuare allacci abusivi alla rete idrica pubblica.

I carabinieri, su delega della Procura della Repubblica di Agrigento, stanno passando al setaccio i terreni agricoli lungo la statale 115, con l’ausilio di un escavatore impegnato negli scavi in prossimità di alcune serre.

L’obiettivo è scoprire e recidere tubazioni, raccordi e collegamenti clandestini utilizzati per sottrarre acqua alla rete pubblica e alimentare terreni e attività agricole senza autorizzazione.

L’intervento ha attirato l’attenzione degli automobilisti in transito lungo l’importante arteria stradale. Una vicenda che riporta alla memoria quanto accaduto in passato nel territorio licatese, dove i furti d’acqua attraverso allacci illegali erano diventati un fenomeno ricorrente, con denunce e arresti.

Sono in corso gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di ulteriori collegamenti abusivi e individuare i responsabili.