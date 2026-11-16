Canicattì, balcone crollato e donna ferita: sequestrata l’abitazione per accertare le cause

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Proseguono gli accertamenti sull’incidente domestico che ha provocato il grave ferimento di una donna di 32 anni, precipitata dal balcone della propria abitazione a Canicattì. L’immobile è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica.

I sigilli sono stati apposti dai militari della stazione cittadina, intervenuti sabato mattina in via Nazionale subito dopo il cedimento della struttura. L’obiettivo è consentire verifiche tecniche approfondite per ricostruire le cause del crollo e soprattutto accertare le condizioni di sicurezza dell’edificio.

Secondo quanto emerso, il balcone del primo piano avrebbe improvvisamente ceduto mentre la donna si trovava affacciata, provocandone la caduta nel vuoto. Un episodio che adesso è al centro degli accertamenti della magistratura, chiamata a chiarire eventuali responsabilità e verificare se esistessero criticità strutturali.

Intanto, da Canicattì arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni della giovane mamma, che ha due figli di 2 e 4 anni. Dopo il delicato intervento chirurgico eseguito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, la donna ha iniziato a muovere gli arti e il quadro clinico ha fatto registrare un significativo miglioramento.