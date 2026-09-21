“Bambine San Cataldo”: indagini in corso

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Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni sparite venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate il giorno dopo in un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. Le bambine sono state accompagnate in ospedale per accertamenti e poi dimesse. Proseguono le indagini dei Carabinieri e della Procura di Caltanissetta per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il padre Alessandro Costanza invoca la restituzione dei sei figli, e definisce la vicenda una “marachella”. L’uomo ha spiegato di aver cercato le bambine senza avvisare subito i carabinieri perché non ha voluto creare allarmismo. Sarebbe stata la compagna, titolare del negozio, a comunicargli il ritrovamento delle due minori.