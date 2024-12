Moto rubata, senza patente e armato di coltelli

Condividi

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno controllato ad un posto di blocco stradale una motociclista. Il mezzo è risultato rubato. Lui, 20 anni, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per ricettazione, poi perché colto in possesso di coltelli di genere vietato nascosti dentro il bauletto, e per guida senza patente. Peraltro, è recidivo allorchè è stato denunciato già due anni addietro per guida senza patente.