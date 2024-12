Canicattì, seconda intimidazione in pochi giorni per un bracciante

Condividi

Visualizzazioni 58

A Canicattì lo scorso 17 dicembre è stata perpetrata un’intimidazione contro un uomo di 47 anni, bracciante agricolo, romeno. Lui, nel centro città, su uno sportello della propria automobile, una Fiat Marea, ha trovato un foglio di carta attaccato con del nastro adesivo e la scritta: “Se tocchi mia sorella solo un’altra volta, ti ammazzo”. E poi il parabrezza e il cofano pesantemente danneggiati. Il romeno ha riferito agli investigatori di non essere mai incorso in dissidi con nessuno. Adesso invece sul balcone di casa gli è esploso un mastello dei rifiuti, frantumando un vetro. Molto probabilmente una mano ignota gli ha lanciato un petardo. Indagini sono in corso ad opera della Polizia.