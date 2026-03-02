Migrante partorisce durante la traversata

Una donna ha partorito sul gommone durante la traversata iniziata da Garabulli, in Libia, da dove è partita con altre trenta persone. E’ originaria del Mali. E’ stata soccorsa dalla Guardia di Finanza e condotta a Lampedusa. E’ stata subito assistita dai sanitari e trasferita con il neonato al poliambulatorio di contrada Grecale. Ad aiutarla durante il parto sul gommone sono state altre tre donne. Nel corso delle ultime ore a Lampedusa si sono susseguiti 7 sbarchi, per un totale di 372 migranti. I trasferimenti con la nave traghetto verso Porto Empedocle sono iniziati.
Notizie correlate
-
Soldi, droga e telefoni pronti a “volare” in carcere: tre arrestiCondividi Visualizzazioni 37 Tre persone, un uomo di 29 anni e due donne di 29 e...
-
Fallita truffa ad un’anziana di SciaccaCondividi Visualizzazioni 109 Fallita truffa ad un’anziana di Sciacca, di 75 anni. Le ha telefonato un...
-
Elezioni, Mucci: “Vecchie dinamiche umiliano una città che meriterebbe di più”Condividi Visualizzazioni 211 “Le elezioni amministrative ad Agrigento sono in pieno fermento in vista del voto...