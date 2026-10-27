Petardo esplode tra le mani di un tifoso ad Agrigento: 27enne rischia di perdere due dita

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Grave incidente nella serata di domenica nei pressi dello stadio Esseneto di Agrigento, dove un giovane di 27 anni è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo che aveva appena acceso, in occasione della partita notturna tra Akragas e Marsala.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane non si stava dirigendo verso lo stadio quando l’ordigno gli è esploso tra le mani, provocandogli gravi lesioni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato in ospedale. Il ventisettenne ha riportato ustioni al volto e profonde ferite alle dita della mano, con il rischio di perderne due.

Considerata la gravità delle lesioni, si è reso necessario il trasferimento in una struttura sanitaria specializzata per ricevere le cure più appropriate.