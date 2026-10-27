Agrigento, altro colpo “snack e bevande”

Ad Agrigento nei locali dell’ex ospedale in via Giovanni XXIII ignoti ladri hanno scassinato i distributori automatici di snack e bevande, rubando le monete. Oltre al furto degli incassi, sono stati provocati danni agli apparecchi, a una porta e a un infisso della struttura. Indagini sono in corso. Recentemente sono stati numerosi in città gli episodi dello stesso genere, a danno di edifici pubblici. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale, al Viale della Vittoria.
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