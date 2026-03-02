Condividi

Fallita truffa ad un’anziana di Sciacca, di 75 anni. Le ha telefonato un sedicente carabiniere: “Sua figlia è in guai giudiziari. Bisogna pagare una cauzione”. Lei ha telefonato al figlio e al genero, entrambi carabinieri in servizio a Sciacca. Quando il truffatore si è presentato a casa per la consegna di denaro e gioielli, è stato arrestato in flagranza di reato di truffa aggravata. Si tratta di un uomo di 36 anni originario della provincia di Catania.