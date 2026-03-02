Fallita truffa ad un’anziana di Sciacca, di 75 anni. Le ha telefonato un sedicente carabiniere: “Sua figlia è in guai giudiziari. Bisogna pagare una cauzione”. Lei ha telefonato al figlio e al genero, entrambi carabinieri in servizio a Sciacca. Quando il truffatore si è presentato a casa per la consegna di denaro e gioielli, è stato arrestato in flagranza di reato di truffa aggravata. Si tratta di un uomo di 36 anni originario della provincia di Catania.
Notizie correlate
-
Soldi, droga e telefoni pronti a “volare” in carcere: tre arrestiCondividi Visualizzazioni 37 Tre persone, un uomo di 29 anni e due donne di 29 e...
-
Migrante partorisce durante la traversataCondividi Visualizzazioni 108 Una donna ha partorito sul gommone durante la traversata iniziata da Garabulli, in...
-
Elezioni, Mucci: “Vecchie dinamiche umiliano una città che meriterebbe di più”Condividi Visualizzazioni 211 “Le elezioni amministrative ad Agrigento sono in pieno fermento in vista del voto...