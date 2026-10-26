I quattro braccianti morti mentre andavano a raccogliere le olive: chi erano le vittime dello schianto sulla Ss 123

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Quattro braccianti morti mentre andavano a raccogliere le olive: chi erano le vittime dello schianto sulla SS 123

Antonio Agrò, Diego Giordano, Antonino Di Vincenzo e Gioacchino Ferrigno avevano un’età compresa tra i 54 e i 64 anni. Erano partiti da Canicattì per raggiungere le campagne, dove li attendeva una giornata di lavoro, ma il loro viaggio si è concluso in tragedia.

Sono loro le quattro vittime del drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, lungo la strada statale 123, in territorio di Naro, all’altezza del chilometro 7. Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 54, Antonino Di Vincenzo, 60, e Gioacchino Ferrigno, 63, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto diretta verso le campagne per la raccolta delle olive. Per cause ancora da accertare, l’utilitaria si è scontrata violentemente con un Tir che procedeva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato devastante. Per i quattro uomini, tutti braccianti agricoli, non c’è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo, intrappolati in un incidente che ha spezzato quattro vite e gettato nello sconforto le rispettive famiglie. Illeso il conducente del mezzo pesante.

La notizia ha profondamente scosso Canicattì e l’intero territorio agrigentino. I quattro uomini erano usciti di casa per andare a lavorare, come in tante altre giornate, con l’obiettivo di guadagnarsi da vivere attraverso il lavoro nei campi. Una mattina che doveva essere come tante si è trasformata in una tragedia immane.