Agrigento, coppia di pensionati aggredita e picchiata al Villaggio Mosè: denunciato un 26enne

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Una coppia di pensionati, lui di 74 anni e lei di 73, è stata aggredita e picchiata nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Restano ancora da chiarire le ragioni dell’episodio, sul quale sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Il presunto responsabile sarebbe stato individuato in un giovane di 26 anni, originario di Favara, rintracciato dai poliziotti della sezione Volanti e denunciato per lesioni personali.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due anziani e li hanno successivamente accompagnati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni dei coniugi non desterebbero particolari preoccupazioni. Restano da ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione.