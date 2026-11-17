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Il ridimensionamento del Natale e l’assenza del tradizionale concertone di Capodanno aprono una questione che va oltre le festività: quale idea di sviluppo culturale e turistico ha in mente l’Amministrazione per Agrigento?

Le difficoltà economiche degli enti locali sono reali, ma amministrare significa anche stabilire priorità, programmare per tempo e utilizzare al meglio le risorse disponibili. Se le disponibilità in cassa sono limitate, non ci si può fermare alla semplice rinuncia: occorre cercare strade alternative. Possibili fonti di finanziamento sono le somme residue derivanti dallo scioglimento della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura e gli indiretti risparmi di spesa derivanti dalla progettazione europea.

C’è poi una questione di responsabilità istituzionale. A illustrare alla stampa le difficoltà economiche e le scelte per il Natale è stato il consulente del sindaco per il turismo, anziché uno degli assessori competenti: quello al Bilancio, per gli aspetti economici, o quello allo Spettacolo e al Turismo, per la programmazione degli eventi. I consulenti possono certamente offrire competenze e supporto, ma le scelte politiche e amministrative devono avere interlocutori istituzionali riconoscibili. I cittadini hanno diritto di sapere chi programma, chi decide e chi risponde dei risultati.

Sul turismo, inoltre, serve coerenza. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a una promozione sempre più ambiziosa di Agrigento sui mercati internazionali, arrivando a rivolgerci persino al pubblico cinese. Un’apertura certamente apprezzabile, ma che dovrebbe essere accompagnata da un’offerta capace di rendere la città attrattiva una volta arrivati a destinazione. Perché invitare i cinesi a visitare Agrigento è un’ottima idea; trovare poi qualcosa da fargli vivere durante tutto l’anno è altrettanto importante.

Il Natale dovrebbe essere un’occasione per animare il centro, sostenere le attività commerciali e creare aggregazione. Allo stesso tempo, associazioni, artisti e operatori culturali locali devono essere coinvolti stabilmente e adeguatamente remunerati, non considerati una soluzione di ripiego.

La domanda, dunque, è semplice: qual è la vera programmazione dell’Amministrazione per la città?

Quali eventi, con quali risorse e priorità? Quale coinvolgimento del tessuto locale e quali benefici concreti per il territorio?